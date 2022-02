Il capo della polizia di Ottawa, Peter Sloly, ha dato le dimissioni dopo essere stato duramente contestato per non essersi opposto con sufficiente efficacia alla protesta dei camionisti contro le restrizioni per il coronavirus nota come Freedom Convoy, che da

Continua a leggere: Il capo della polizia di Ottawa si è dimesso per via della protesta dei camionisti contro le restrizioni per il coronavirus

Fonte: il Post Mondo