Il sogno californiano interrotto dal calo demografico

Un articolo dell’Economist, tradotto e pubblicato su Internazionale descrive la situazione demografica della California.

La responsabilità principale è dovuta all’immigrazione, che è frenata a tal punto da non riuscire più a controbilanciare il ricambio netto della popolazione. A ciò si aggiunge un tasso di fertilità in netto calo.

Un altro aspetto decisivo sembra essere quello economico, in particolare il costo delle abitazioni e della vita nei grandi centri sarebbe diventato proibitivo: la popolazione della contea di Los Angeles è in calo costante da quattro anni.

Nel 2019 una casa in California costava in media il 184 per cento più che in Texas. Lowell Myers, demografo dell’università della California del sud, sostiene che l’esorbitante costo dell’alloggio sia una delle cause della riduzione del tasso di fertilità – perché le coppie che vogliono avere figli si trasferiscono in stati dove possono permettersi una casa familiare – ma anche della relativa giovane età degli abitanti, perché molti californiani anziani decidono di usare il denaro messo da parte per acquistare altrove grandi case dove stabilirsi dopo il pensionamento. […]

Forse la California è ancora il luogo dove il futuro arriva prima, ma è un futuro dove la popolazione sarà sempre più anziana e meno numerosa.