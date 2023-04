La fabbrica delle storie

Su Jacobin Italia, Alberto Prunetti e Giulio Calella raccontano il primo festival italiano della letteratura working class tenutosi in questi giorni nello stabilimento della GKN.

Per decenni ci hanno ripetuto come un mantra che le classi sociali non esistono più, che la classe operaia è cosa d’altri tempi, che ormai siamo tutti classe media. Se non riesci a essere classe media, fai fatica ad arrivare alla fine del mese o sei sotto la linea della povertà, la colpa è soltanto tua. Te lo sei meritato. Come ci ha raccontato nell’intervento finale del Festival di letteratura working class Dario Salvetti del Collettivo di fabbrica, sono arrivati a far indossare tute bianche alle tute blu della Gkn, per distruggere anche quel simbolo così carico di orgoglio e far sentire più sporchi, con una tuta bianca che in un’officina diventa subito lercia.