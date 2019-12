La più grande fabbrica del mondo basata sull’idrogeno verde [EN]

Recharge News, agenzia di notizie online riguardo alle fonti energetiche rinnovabili, dà notizia dell’apertura di un nuovo impianto siderurgico della Voestalpine in Austria, grazie alla collaborazione di vari produttori e istituti di ricerca e con fondi della Unione Europea.

L’impianto sfrutterà l’energia prodotta dall’idrogeno che sarà fornito da un macchinario per elettrolisi della Siemens, a sua volta rifornito di energia elettrica da fonti rinnovabili dal produttore e gestore austriaco Verbund.