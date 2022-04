La riforma della scuola in Spagna

Ana Torres Menárguezb e Elisa Silió fanno il punto su El País sui risultati PISA della scuola spagnola. I test standardizzati dell OSCE rivelano un quadro simile a quello italiano:

Gli studenti spagnoli stanno andando male in scienze. I risultati di PISA 2018 (il test dell’OCSE che misura le competenze degli studenti quindicenni in scienze, matematica e comprensione della lettura) mostrano i peggiori risultati in scienze dall’inizio del test nel 2000, con una media di 483 punti (13 punti in meno rispetto al 2013). In matematica, i risultati sono stagnanti; la media è stata di 481 punti, cinque punti in meno rispetto all’ultima edizione del 2015, quando è stato raggiunto il miglior risultato della serie storica. In entrambe le materie, gli spagnoli sono sotto la media OCSE di 489 punti. Lungi da una lettura disfattista, i responsabili di PISA considerano che la Spagna è tra i 13 paesi su 79 che non hanno sperimentato cambiamenti rilevanti. “Nessun miglioramento o declino significativo ha potuto essere stabilito in nessuno dei soggetti”, sottolineano.