L’atelier di Angelo Morbelli

Nel 2019 Roberto Coaloa sulle pagine di RivistaSavej, in occasione del centenario della morte del pittore Angelo Morbelli, aveva scritto un articolo in cui parlava della Colma di Rosignano Monferrato, piccola frazione collocata nella “core zone” dei paesi patrimonio UNESCO dove si trova Villa Maria, il buen retiro dell’artista in Monferrato.

Richiamiamo oggi questo pezzo dedicato all’atelier del pittore, per farvi i nostri auguri di Buon Natale, corredandolo con alcune nostre fotografie.

Angelo Morbelli (1853-1919), pittore monferrino, è una delle figure più importanti e conosciute a livello mondiale del divisionismo, grazie a recenti mostre, come quella del 2008 a Londra, Radical Light. Italy’s Divisionist Painters, che lo hanno imposto all’attenzione del grandepubblico, facendo lievitare i prezzi delle sue opere, raccolte da sempre dai grandi collezionisti ed esposte nelle più importanti gallerie, dal Musée d’Orsay di Parigi al Museum of Fine Arts di Boston.

Nato ad Alessandria, Morbelli ha vissuto a Milano, la sua città di adozione, ma è alla Colma di Rosignano che si trova un luogo ancora intatto, conservato come se l’artista fosse appena uscito in giardino a passeggiare.

Casale Monferrato, la città della sua casata, dove il pittore è sepolto nel cimitero comunale nella tomba di famiglia, inaugurerà il prossimo 18 maggio un’esposizione nelle sale del Museo Civico, dove sono già presenti alcune sue opere. In Monferrato, però, esiste uno spazio speciale, incredibile, magico: una capsula del tempo. Pare strano, ma c’è un posto — “Il” luogo di Angelo Morbelli — che si è conservato nel tempo, proprio come lo ha lasciato lui. Si tratta della sua casa e buen retiro della Colma di Rosignano, Villa Maria, così chiamata da Angelo per amore della moglie, Maria Pagani, di Casale, la sua musa ispiratrice.

Non solo è stata la dimora del pittore, che passava intere estati a dipingere e a camminare tra le colline per ricercare l’ispirazione, Villa Maria è un tesoro: sull’antica casa, quasi una villa in stile mitteleuropeo, si può ammirare il fregio, realizzato da Sottocornola, con la raffigurazione di Segantini, Longoni, Pelizza, Bistolfi e Quadrelli, contemporanei e amici carissimi di Morbelli, che condividevano con lui l’impegno sociale e artistico, frequentando la casa, arricchendola anche con contributi personali: una statua di Leonardo Bistolfi, regalo a Morbelli, è incastonata sulla parete esterna che guarda alla lussureggiante “foresta” di bambù centenari.

NOTA: nelle fotografie si vedono alcuni quadri di un pittore che aveva avuto l’occasione davvero eccezionale di esporre le sue opere nello studio di Morbelli e nel suo giardino.