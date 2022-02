Il professor Aldo Giannuli in questo video spiega quali sono le origini del nazionalismo ucraino, dagli esordi al tempo della grande guerra, alle illusioni di venire liberati dai nazisti, all’epopea di Bandera, passando per gli anni della guerra fredda, fino ai giorni nostri.

L’analisi delle caratteristiche di questo nazionalismo tocca le divisioni dell’Ucraina in differenti aree linguistico-religiose: si tratta di un nazionalismo che non è solo anti-russo ma spesso anche anti-ebraico, per via del passato di alcune parti del Paese. L’analisi arriva fino ai giorni nostri, senza che Giannuli si azzardi a profetizzare i futuri scenari possibili.

Aldo Giannuli è ricercatore di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano. E’ stato consulente delle procure per le stragi di Bologna, Piazza Fontana e Piazza della Loggia. Nel 1996 ha contribuito alla scoperta di una grande quantità di documenti non catalogati dell’Ufficio Affari Riservati del Ministro dell’Interno, quello che verrà poi conosciuto come “L’Archivio della Via Appia”.