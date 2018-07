Diverse persone da tutta Italia stanno segnalando che Vodafone è “down”, cioè non funziona. Chi ha Vodafone come operatore telefonico sta avendo problemi a connettersi al traffico dati per accedere a Internet, e in alcuni casi non riesce a contattare l’assistenza

