L’emergenza coronavirus – 12 Ottobre-18 Ottobre 2020

di Perodatrent

L’Eco di Bergamo riporta i risultati dell’indagine sierologica svolta dall’Azienda per la Tutela della Salute di Bergamo sui residenti in Val Seriana.

il 42% delle persone testate presentava anticorpi al momento del prelievo. Tra questi, quasi il 2% aveva positiva la ricerca dello RNA virale col successivo tampone.

Per interpretare meglio i risultati, bisogna tener presente che i partecipanti all’indagine non sono un campione casuale, ma un campione autoselezionato, per cui la sieroprevalenza reale è sicuramente molto più bassa:

di Perodatrent

Il Guardian riporta le incertezze e i dubbi che affliggono gli scienziati che tentano di spiegare i casi di re-infezione da Covid-19.

Finora i casi di re-infezione segnalati sono pochi ma, siccome non tutti i pazienti che hanno la malattia per la seconda volta sono studiati adeguatamente, non sappiamo se il numero di casi è veramente così basso come sembra.

L’articolo riporta alcune ipotesi tentative basate sui pochi dati a disposizione, ma lascia intendere che sappiamo ancora poco.

”… The problem is that whenever an immunologist says anything about Covid immunity to a journalist, it’s right for about two weeks and then it’s completely wrong.“

di Perodatrent

Il Guardian riporta i risultati dello studio promosso dall’Office for National Statistics per valutare la prevalenza della Covid-19 nella popolazione generale. Su un campione di 36.000 persone, 115 sono risultate positive, e di queste solo 27 avevano sintomi di qualche tipo, e solo 16 i sintomi “chiave” per la diagnosi. In pratica questo significa che il 76% dei malati non ha sintomi, e l’86% non ha i sintomi considerati più utili per la diagnosi. Le implicazioni di questo dato sono di grande importanza: se vogliamo tenere sotto controllo l’epidemia, bisogna aumentare, e di molto, il numero di test eseguiti.

Patrick Maxwell, head of the school of clinical medicine at Cambridge, said the study underscored that many people who are infected are asymptomatic. “There will be great public health benefit in terms of reducing transmission if we can reliably identify asymptomatic individuals and they then self-isolate,” he said.

He said Cambridge was piloting an approach that uses pooled samples to enable a “mass asymptomatic testing programme” for students.