La Nazionale maschile di calcio under 19 parteciperà alla finale degli Europei di categoria, in corso in questi giorni in Finlandia. Giovedì sera ha battuto 2-0 la Francia in semifinale, con gol di Christian Capone (di proprietà dell’Atalanta) e Moise

The post L’Italia maschile under 19 di calcio è in finale agli Europei appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Sport