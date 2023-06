moovies giugno 2023

Questo mese invece parliamo non solo di cinema ma anche di serie TV e in particolare di quello che è forse uno dei generi più visto al mondo: le sit com (situation comedy), cioè quelle serie televisive fatte di puntate abbastanza brevi , di un mezz’ora, con sempre gli stessi protagonisti in genere con ambientazione ben definita il cui scopo è far ridere o sorridere il pubblico.

E’ un genere soprattutto americano, arrivato in Italia più che altro grazie alle TV commerciali, ma che ha avuto anche in Italia degli esempi (Casa Vianello, ad esempio).

Qui Luca Barra dell’Università di Bologna spiega come vengono costruite e prodotte e perchè quando pensiamo alle sit com ci vengono in mente soprattutto titoli americani e invece qui trovate una piccola storia delle più importanti sitcom americane trasmesse anche da noi, dagli anni 80 (I Robinson, casa Keaton), agli anni 90 (La tata), fino ad arrivare ai grandissimi successi (Friends), e a qualcosa di più moderno (Modern Family, How I met your mother, The big bang theory) che introduce nuove tematiche e nuova comicità.

Per finire, il genere sta scomparendo? O si sta piuttosto evolvendo con elementi anche di serietà e di dramma (dramedy), come ad esempio in Scrubs o in Fleabag? Qui una disamina.