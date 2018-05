Il CEO di Uber, Dara Khosrowshahi , ha confermato che la sua azienda è al lavoro per quotarsi in borsa entro la fine del 2019. La notizia circolava da mesi, ma finora non erano stati definiti i tempi per l’operazione

Fonte: il Post Economia