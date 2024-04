Un sabato a Torino prima dell’assemblea

Cara mandria,

il grande giorno si avvicina. Vi ricordiamo che l’assemblea primaverile di hookii si terrà

Domenica 21 aprile, alle ore 10,30

presso la CASA DEL QUARTIERE di SAN SALVARIO

Torino, via Morgari 14

Avete tutti confermato la vostra presenza all’assemblea e al pranzo che seguirà? Se non lo avete fatto scrivete subito una mail all’indirizzo associazione@hookii.org e forse facciamo ancora in tempo a inserirvi. Però affrettatevi che dobbiamo confermare il ristorante. Mangeremo al ristorante l’Angolo di Parin, che ci ha proposto un menù a prezzo fisso tradizionale piemontese, al costo di Euro 32 per persona.

Sabato 20 aprile invece abbiamo organizzato alcune attività per chi sarà a Torino.

Una passeggiata pomeridiana con guide mukke locali per visitare alcune delle meraviglie della città sabauda. Il ritrovo è alle ore 16.00 davanti a Decathlon Torino Centro a Porta Nuova.

Con ritrovo alle ore 20.00 andremo invece in una storica birreria per passare insieme la serata. Vi faremo sapere il nome e l’indirizzo della birreria non appena avremo prenotato in base alle vostre adesioni.

Per poter prenotare i posti in birreria vi chiediamo, se volete partecipare, di compilare il seguente modulo, tassativamente entro domenica 14 aprile: https://forms.gle/2XseXbvBZuycDod4A