Viaggio nella contea bianca più povera degli Stati Uniti. Che ha votato per Donald Trump

Su suggerimento di @luchino.

Alberto Flores d’Arcais è stato nella contea di Owsley in Kentucky per conoscere e raccontare i sostenitori di Donald Trump.

«Se è cambiato qualcosa negli ultimi tempi? Qui abbiamo votato quasi tutti Trump, lui è l’unico che difende i bianchi come noi, non so quanto siano migliorate le cose, ci vorrà tempo, ma abbiamo fiducia. Qui anni fa stavamo bene e poi si guardi intorno, una bella natura, aria pulita, gente per bene, amichevole, peccato per le maledette metanfetamine».