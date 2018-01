Alberto Rollo, per 22 anni direttore letterario di Feltrinelli, lascerà la direzione di Baldini + Castoldi – iniziata nel gennaio del 2017 – per iniziare una collaborazione con la narrativa di Mondadori, come ha confermato al sito Il Libraio Carlo

