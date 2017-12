ILNA, un’agenzia di stampa iraniana (descritta da Associated Press come semi-ufficiale) ha scritto che almeno 200 persone sono state aggiornate ieri, sabato 30 dicembre, nelle proteste fatte ieri a Teheran, la capitale del paese. Da giorni in Iran sono in corso

The post Almeno 200 persone sono state arrestate per le proteste di ieri a Teheran, in Iran appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Mondo