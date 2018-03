Cosa si nasconde nell’ambasciata della Corea del Nord in Egitto [IT+EN]

A cura di @Saburo.

Un articolo su Il Giornale riprende un reportage apparso sul New York Times su un sospetto traffico di armi che ha come epicentro l’ambasciata nord coreana al Cairo, e che convolgerebbe diversi paesi in Africa e Medio Oriente, e influenti uomini d’affari come i Sawiris (la famiglia piu’ ricca in Egitto).