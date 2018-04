Creatività e psicoanalisi

A cura di @Vega.

Un’intervista nata da un incontro casuale in treno dell’autrice Annamaria Testa con lo psicoanalista e psicoterapeuta Nicolò Terminio, che lavora su dipendenze e nuovi sintomi. I due scoprono di condividere l’interesse per la creatività.

Che c’entra la creatività con la psicoanalisi?

Il sintomo è l’espressione di una coazione a ripetere sempre gli stessi schemi. Una cura psicoanalitica cerca di trasformare un funzionamento ripetitivo in un funzionamento creativo. Provi a pensare all’inconscio come al campo magnetico che determina il comportamento della limatura di ferro sul tavolo, dandole forma. Noi non siamo padroni dell’inconscio, così come la limatura di ferro non è “padrona” del campo magnetico.