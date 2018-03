A cura di @Space Tractor.

In questo articolo di Openpolis viene ricostruito per la prima volta il censimento di ognuno dei 7622 candidati delle elezioni politiche del 4 marzo, per disegnare mappe di connessioni che aiutano a ricostruirne la trama degli interessi economici.

Si scoprono così diverse storie interessanti: da rivali politici che fanno affari insieme, a possibili conflitti di interesse.

Immagine da Wikimedia Commons.