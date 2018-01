Il medico Roberto Burioni ha confermato che non si candiderà alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Burioni ha detto di avere ricevuto da Matteo Renzi la proposta di candidarsi come indipendente

The post Il medico Roberto Burioni non si candiderà alle prossime elezioni politiche appeared first on Il Post.

Fonte: il Post Politica