John Holmes, la vita maledetta del re del porno

A cura di @cocomeraio.

Oggi la pornografia è completamente sdoganata e i pornoattori fanno parte del circo mediatico, paradossalmente però i due che per primi conobbero fama planetaria: Linda Lovelace e John Holmes sono le due figure più tragiche. Se la prima dopo anni di violenza riuscì a costruirsi una vita normale, diventando un’attivista antipornografia, il secondo come ricordava qualche anno fa Alberto Rivaroli su Panorama, non ebbe affatto una vita spensierata come cantato da Elio e le storie tese. Droga, prostituzione e una efferata strage caratterizzarono gli ultimi anni della sua vita terminata prematuramente per via dell’AIDS.

