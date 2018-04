La BBC apre il suo archivio sonoro [EN]

A cura di @Johnny.

È di pochi giorni fa la notizia che la BBC ha reso disponibile il suo archivio sonoro, composto da più di 16.000 registrazioni, raccolte dagli anni ’20 ad oggi. Le fonti sono le più disparate – e provenienti da ogni parte del globo.

Con questa iniziativa, ogni file compreso nell’archivio è non solo ascoltabile online, ma scaricabile gratuitamente in formato VAW e utilizzabile liberamente per proprie opere e attività.

Qui il link dell’archivio.

Immagine da Flickr.