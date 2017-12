Le feste a tavola, con chi ha disturbi alimentari

A cura di @lawrencehg.

Per molti individui che soffrono di disturbi alimentari – i più noti sono l’anoressia, la bulimia e l’ingestione incontrollata di cibo – il periodo festivo viene vissuto come un momento di ansia, disagio e solitudine. Un articolo di Arianna Cavallo sul Post cerca di mettere insieme alcuni consigli su come comportarsi a tavola con chi soffre di questi disturbi, basandosi su opinioni di esperti e di individui che li hanno vissuti.

Immagine da Pixabay.