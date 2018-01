Le lampade che rendono internet un luogo sicuro [EN]

A cura di @Loafing Bunny.

Alcune aziende offrono come servizio quello di fornire certificati digitali. Questi certificati, che non sono altro che lunghe sequenze di numeri, permettono di stabilire l’autenticità di un sito internet e l’affidabilità di una connessione.

Per crearli però è necessario che all’interno dell’algoritmo che li genera venga considerata una certa quantità randomica, altrimenti un algoritmo sarebbe sempre deterministico.

Una di queste società di sicurezza usa le lampade lava per generare quella imprevedibilità dell’algoritmo tanto difficile da ottenere:

Since computer codes are created by machines with relatively predictable patterns, it is entirely possible for hackers to guess their algorithms, posing a security risk. Lava lamps, on the other hand, add to the equation the sheer randomness of the physical world, making it nearly impossible for hackers to break through.