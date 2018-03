Il 28 marzo in un pozzo a Santa Maria in Potenza di Porto Recanati, in provincia di Macerata, sono state trovate ossa umane, in circa cinquanta frammenti: finora le indagini hanno appurato che si tratta dei resti di almeno due persone

The post Le ossa trovate in un pozzo vicino a Porto Recanati potrebbero essere di una ragazza bengalese scomparsa nel 2010 appeared first on Il Post.

