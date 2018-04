Le varianti genetiche che aumentano il rischio di depressione

Su suggerimento di @Mambombuti.

Il confronto dell’intero genoma di oltre 300.000 persone ha permesso di individuare 17 segmenti di DNA contenenti 78 geni, alcune varianti dei quali sono fortemente correlate all’aumento del rischio di sviluppare una depressione.

Questi risultati – spiegano i ricercatori – offrono nuovi indizi sulle cause della depressione e potrebbero aiutare a focalizzare la ricerca di nuove terapie per curare un disturbo che, secondo le stime dell’OMS, colpisce nel mondo 322 milioni di persone ed è una delle principali cause di disabilità.

Immagine da pixabay.