Noi neri italiani non apparteniamo a destra o sinistra

Ndack Mbaye su The Vision discute della figura di Toni Iwobi, primo senatore nero eletto con la Lega Nord, e della questione razziale in Italia, prendendo le mosse da Malcolm X, passando per le semplificazioni politiche e la strumentalizzazione dell’essere nero, andando al di là dei facili stereotipi di destra e sinistra.

Nel mondo delle favole probabilmente saremmo qui a parlare delle proposte politiche portate avanti dal neo eletto Senatore della Lega. In questo mondo invece ci tocca discutere dello scontro sui social fra Toni Iwobi e Mario Balotelli, entrambi diventati strumenti del dibattito politico, non per le idee di cui si fanno portatori, ma perché entrambi neri. La sensazione è quella di vedere un’altra volta la scena di Django Unchained in cui due schiavi di colore lottano per il puro piacere del padrone bianco.

Il giorno in cui parleremo di Iwobi solo per le sue proposte politiche sarà il giorno in cui in Italia esisterà un rapporto sano fra bianchi e neri. Magari quando Iwobi capirà che a essere solo uno strumento non ci guadagna nessuno.