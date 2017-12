Quell’autobus chiamato speranza

A cura di @GiMa.

Un reportage di CTRL ci porta sui BUS To Go, bus che dal dalla Campania, Molise, Puglia e Abruzzo portano centinaia e centinaia di aspiranti infermieri e ostetriche ai concorsi pubblici:

Bus To Go è un servizio di trasporto passeggeri speciali: i partecipanti ai concorsi pubblici. Nato dall’idea di due infermieri di Salerno, organizza viaggi da Campania, Puglia, Abruzzo, Molise; direzione concorso ostetriche, concorso infermieri; bus su cui viaggiano persone al seguito delle proprie speranze. Un’Italia che si muove al tempo degli anni ’50. Partenza al pomeriggio, arrivo al mattino dopo, sogno del posto fisso. Abbiamo inviato la scrittrice Flavia Piccinni al concorso infermieri a Genova. Il fotografo Mattia Rubino invece ha viaggiato sul bus diretto al maxi concorso per gli infermieri al palazzetto dello sport di Monza, sospeso per irregolarità a causa di uno dei partecipanti sorpreso a fotografare il contenuto della busta. Ecco un diario di viaggio senza fine.