Un ex agente della CIA è stato arrestato a New York con l’accusa di aver collaborato con la Cina e aver provocato la morte o la detenzione di dodici persone che in Cina facevano da informatori per gli Stati Uniti.

Fonte: il Post Mondo