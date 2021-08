Afghanistan, il ritiro dell’Occidente e la resistenza dei civili contro l’avanzata dei talebani

Valigia Blu riporta un articolo con delle considerazioni sul ritiro delle forze internazionali dall’Afghanistan, su cosa significa e su cosa si prospetta per la stabilità politica del Paese da quel momento in poi.

Dall’inizio della invasione americana sono gli afghani ad aver pagato il prezzo più alto con la morte di 47.245 civili, secondo i dati forniti dal Cost of War project della Brown University di Rhode Island. Sebbene il governo afghano non diffonda informazioni sul numero delle vittime tra i militari Costs of War stima che la guerra abbia ucciso dai 66.000 ai 69.000 soldati.

La guerra ha costretto 2,7 milioni di afghani a fuggire all’estero, principalmente in Iran, Pakistan e in Europa, in base a quanto dichiarato dalle Nazioni Unite, come riportato da Associated Press. Altri 4 milioni sono sfollati all’interno del paese che ha una popolazione totale di 36 milioni.

Nello stesso periodo sono 2.442 soldati statunitensi ad essere stati uccisi e 20.666 quelli feriti, secondo il Dipartimento della Difesa americano.

Nel conflitto hanno inoltre perso la vita 1.144 membri del personale della coalizione NATO di 40 nazioni presenti sul territorio.