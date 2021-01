Come Biden può sostenere una nuova primavera araba [EN]

Un articolo dell’editorial board di Bloomberg (link alternativo) spiega che in diversi paesi del Medio Oriente e del Nord Africa si stanno creando le condizioni per una nuova primavera araba e che l’amministrazione Biden dovrebbe aiutare queste trasformazioni.

The president-elect aims to restore American leadership in promoting democratic values, and he plans a “Summit of Democracies” soon after taking office. Challenging as it may be, there’d be no better way to demonstrate his sincerity than by working to support a new Arab Spring.