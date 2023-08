Delle piene future e delle dighe

Da The Daily, podcast del New York Times. Questo podcast del New York Times (in testo qui ma dietro paywall; qui un link alternativo), dal titolo “The Trillion-Gallon question”, parla di modelli idrologici-climatici, ricostruzione forensica delle piene, dimensionamento delle dighe, prendendo ad esempio il caso Californiano.

“All of this infrastructure,” Swain says, “is designed for a climate that no longer exists.”



La narrazione parte dalla descrizione del parziale disastro di Oroville e in meno di un’ora riesce, con approccio narrativo, a spiegare tutte le sfaccettature associate alla gestione del rischio da eventi naturali in un’ottica di cambiamento climatico.

Nell’articolo si parla anche delle resistenze degli enti regolatori ad accettare la possibilità che, in un futuro non-troppo-lontano, il dimensionamento delle strutture di emergenza delle varie dighe californiane possa rivelarsi inadeguato a gestire gli eventi potenziati dal cambiamento climatico in atto.

When the report on this research was done, the authors presented it to emergency managers, municipal authorities and dam owners, including D.W.R. [California’s Department of Water Resources]. The response was demoralizing. “They said, ‘That’s too big, that’s ridiculous,’” says Lucy Jones, the chief scientist for the project.