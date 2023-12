La morte degli Scientisti Cristiani

Il Guardian propone un longform che ci porta a conoscere la setta degli Scientisti Cristiani.

La setta degli Scientisti Cristiani nasce, come molte altre, nell’America della fine del XIX secolo. Ma ciò che la rende diversa da molti altri gruppi evangelici dell’epoca è la promessa centrale nella sua predicazione: la promessa della guarigione miracolosa.

The teachings were radically simple. The founder and leader of the church, Mary Baker Eddy, taught that disease was unreal because the human body and the entire material world were mere illusions of the credulous, a waking dream. Those who awoke and knew the “Truth” could be instantaneously healed. (Eddy was big on capitalised generalities; “Life”, “Love” and “Spirit” were among her other “synonyms” for God.)

Gli insegnamenti della setta erano estremamente rigidi, imponendo ai fedeli la totale rinuncia a qualunque pratica medica, pena l’espulsione. La setta ebbe una diffusione impressionante nell’America del ‘900, nonostante i regolari scoop dei giornali su maltrattamenti e morti evitabili, anche a carico di minori. All’apice della sua diffusione, negli anni ’70, la setta contava numerosi aderenti all’interno dell’amministrazione Nixon e riuscì a far riconoscere le proprie pratiche ed i propri guaritori dalle assicurazioni, pubbliche e private

In many US states, Scientists were exempt from charges of child abuse, neglect and endangerment, as well as from failure to report such crimes. Practitioners with no medical training (they become “listed” after two weeks of religious indoctrination) were recognised as health providers, and in some states were required to report contagious illnesses or cases of child abuse or neglect, even as their religion demanded that they deny the evidence of the physical senses. […] A whole system of Christian Science “nursing” sprang up in unlicensed Christian Science sanatoriums and nursing homes catering to patients with open wounds and bodies eaten away by tumours. There, no medical treatment was allowed to interfere with prayer.

Da allora, però, il declino è stato rapido ed inesorabile. La setta non pubblica statistiche sui propri fedeli, ma rispetto agli anni ’60 il numero di congregazioni si è ridotto di oltre i due terzi. Molti edifici, incluse parti del faraonico quartier generale di Boston, sono stati venduti e le pubblicazioni della setta, incluso il Christian Science Monitor, sono andate incontro ad un tracollo nella tiratura e ad un significativo ridimensionamento. Eppure, per l’autrice, tutto ciò avviene comunque troppo tardi:.

It’s now commonplace for ethicists to lament the ways hospitals encumber or complicate dying, by encouraging hope where there is none, or by refusing to clarify the point at which further intervention may be needlessly expensive or excruciating. But there is something worse than death in a hospital. There’s dying unnecessarily of conditions or diseases for which real treatment or pain management is readily available. There’s dying without help, without pain relief, without care.

Il racconto si intreccia con la storia personale dell’autrice. Suo padre era uno Scientista Cristiano osservante. L’articolo ci fa conoscere i lunghi, strazianti mesi di agonia di quest’uomo, che rifiutò qualunque cura di fronte ad una semplicissima infezione alle dita dei piedi. Nonostante i consighli ed il supporto della famiglia, l’uomo decise, contro ogni razionalità, di rifiutare qualunque cura ed affidarsi solo al “metodo” degli Scientisti Cristiani. L’autrice racconte le sue visite al padre e racconta l’incomprensibile ostinazione dell’uomo, nonostante l’aggravarsi delle condizioni, che lo porteranno alla morte dopo un’agonia di diversi mesi.