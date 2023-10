g/audio ottobre 2023

Piccola scossa al femminile nelle classifiche globali che consideriamo per questa rubrica, ossia la top 3 di Spotify Mondo e la top 3 di Album of The Year. Nella prima entrano Olivia Rodrigo e Doja Cat, nella seconda Corinne Bailey Rae e Mitski, che vanno a fare peraltro compagnia al trio di musiciste Boygenius. Situazione molto diversa invece la top 3 italiana, con i 3 album di Geolier, Tadua e Lazza (diversa ma soprattutto piuttosto ferma, con gli album usciti rispettivamente a gennaio 2023, giugno 2023 e addirittura aprile 2022).

Queste osservazioni che non hanno alcun valore statistico ma un potenziale incendiario in questi tempi hookiani ci danno dunque il La per scannarci in maniera intelligente e proficua con la

LA DISASTROSA E DEVASTANTE TOP 10 DI ARTISTE SECONDO HOOKII.

Le regole d’ingaggio sono più o meno le stesse della TOP 10 dei cantautori italiani.

Vale tutto, qualunque anno e qualunque genere a patto che:

Sia un’artista, con l’apostrofo. Sull’interpretazione del genere, la flessibilità di Gaudio è praticamente massima (sul gusto per la polemica, è minima).

Sia una singola persona. Non un duo, non un gruppo.

Le regole di compilazione invece sono un filo più complicate:

Scrivete la vostra top 10 nei commenti. L’ordine è decrescente: la prima della lista è la migliore delle dieci. Usate commenti “originali”, ovvero non scrivete la vostra lista come risposta ad un altro commento. Scrivete nome e cognome dell’artista, in quest’ordine, per il bene di Excel Togliete gli accenti, per il bene di Excel Togliete gli apostrofi e altri simboli (lasciando gli spazi), per il bene di Excel

Punteggio: dieci punti al primo della lista, nove al secondo e così via. La somma delle liste definirà la Top 10 Finale.

Tempi: una settimana a partire dalla pubblicazione di questo Gaudio.

Alla fine della lista potete scrivere quello che volete, stracciarvi le vesti, (“Ma come Aretha Franklin più in basso di Bjork, io ti sguinzaglio i caniiiiiii”), andare off topic, chiamare la mamma, chiamare l’avvocato, chiamare le marmotte o la moderazione (no, questo spero di no). Ancora meglio, potete consigliare uno o due brani che verranno aggiunti alla playlist di questo mese, sperabilmente inerenti la vostra top10.

Qui la playlist:

Le classifiche quando questo post è stato scritto (in grassetto le new entry rispetto alla volta scorsa)

Top 3 Album su Spotify Italia:

Il coraggio dei bambini, Geolier La divina commedia, Tadua SIRIO, Lazza

Top 3 Album su Spotify Mondo:

GUTS, Olivia Rodrigo Génesis, Peso Pluma Scarlet, Doja Cat

Top 3 Album su Album of The Year (con più di 10 recensioni)