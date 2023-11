I machi del Cile, un caso di studio

Lisa Signorile su Le Scienze Blog ci parla di sesso e identità di genere e dell’influenza della nostra cultura sulle ricerche a riguardo. I biologi si confrontano continuamente con questi problemi di identificazione sia che si occupino del mondo animale, sia che lavorino con le piante o i funghi.

Certo le caselle maschio/femmina fanno comodo, e il sesso cromosomico XX/XY si conforma perfettamente con la visione binaria della società occidentale in cui i maschi sono maschi, le femmine sono femmine, e le cose nel mezzo sono un errore sperimentale. Semplice, comodo, etichettabile e decisamente irreale. I problemi con le caselle cominciano ad arrivare coi casi di determinazione non cromosomica del sesso, per esempio quando si è maschi o femmine in base alla temperatura di sviluppo dell’uovo, come nel caso degli alligatori.

Il sesso di appartenenza può essere influenzato dall’ambiente in fase embrionale e ci sono casi in natura in cui gli individui passano da essere femmine, a essere maschi o addirittura a forme intermedie. Vi sono poi l’ermafroditismo, l’ermafroditismo sequenziale, o animali che possono avere popolazioni maschio/femmina, ermafrodita/femmina e maschio/ermafrodita. Per non parlare di altri fenomeni altrettanto complicati.

Ci sono quelle creature che attraversano una fase di riproduzione asessuata, con un individuo apposito, che si alterna a individui sessuati maschi e femmine. Poi ci sono creature che sono solo femmina da milioni di anni, come i rotiferi bdelloidei, e fanno sesso necrofilo, cioe’ prendono pezzettini di DNA da individui morti (il terribile incubo delle tragiche notti di luna piena di Pillon). Poi ci sono lucertole lesbiche che fanno le uova solo dopo sesso omosessuale, e non esistono maschi.

La complessità e le sfumature nella specie Homo sapiens è ancora maggiore, diffusa in tutto il pianeta sin dai tempi più remoti. A questo proposito i machi, i leader religiosi dei Mapuche del Cile (un tempo chiamati Araucani) sono un caso di studio interessante.