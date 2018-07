BBC ha pubblicato un video in cui si vede Salisu Yusuf, vice-allenatore della nazionale di calcio nigeriana, che accetta mille euro in cambio della promessa di convocare due giocatori in nazionale. Yusuf ha 56 anni ed è nello staff della nazionale nigeriana

Fonte: il Post Sport