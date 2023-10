Le zanzare stanno vincendo?

Il trend di diminuzione dei casi di malaria si è invertito improvvisamente negli ultimi anni, come riporta una puntata del podcast “The Daily” del New York Times.

Pesticidi e zanzariere erano state molto efficaci per debellare la malattia, in particolare in Africa dove oggi si concentrano i casi. Ultimamente però alcune zanzare sembrano avere sviluppato una certa immunità e aver cominciato a pungere di giorno, quando le persone non sono protette.

La notizia più preoccupante è però un’altra: una nuova specie di zanzara originaria dell’India, Anopheles Stephensi (nel podcast, “Steve”), è arrivata recentemente nel Corno d’Africa.

An. stephensi, originaria di parti dell’Asia meridionale e della penisola arabica, ha ampliato il suo areale in tutta l’Africa nell’ultimo decennio. Si dice che prosperi in contesti urbani, rispetto alle altre specie di malaria che vivono maggiormente nelle aree rurali. Nel suo territorio originale, è nota per essere un efficace vettore di malaria principalmente perché può trasmettere entrambi i parassiti che causano la maggior parte dei casi di malaria umana, Plasmodium vivax e il più mortale Plasmodium falciparum.

A differenza delle zanzare africane, Steve riesce a deporre le sue uova anche in piccoli contenitori d’acqua e di conseguenza non è attiva solo durante la stagione delle piogge, ma potenzialmente tutto l’anno. Il suo diffondersi anche in ambiente urbano, mentre finora in Africa la malaria è stata soprattutto una malattia delle campagne, è una minaccia per le affollate metropoli africane con conseguenze che sarebbero drammatiche e vanificherebbero anni di sforzi nell’eradicazione.

Un’epidemia a Dire Daua, in Etiopia, ha mostrato queste caratteristiche, come riporta lo Smithsonian Magazine in un articolo di Will Sullivan.