Locarno Film Festival: Ken Loach presenta «The Old Oak»

Lucia Evangelisti in un articolo pubblicato su Left.

Al Locarno Film festival, in una Piazza Grande gremita all’inverosimile da 8mila spettatori una standing ovation ha accolto l’8 agosto il regista Ken Loach. L’applauso corale gli viene tributato prima della proiezione del suo ultimo film, The Old Oak (La vecchia quercia) che in Italia uscirà il 25 ottobre. È dunque un tributo alla carriera, alla costante attività di lotta politica a favore dei più deboli che Loach porta avanti con i suoi film da sei decadi. Malgrado circa dieci anni fa avesse deciso di ritirarsi, la terribile realtà sociale provocata dai governi Tory succedutisi lo ha spinto a continuare, in stretta collaborazione con Paul Laverty, da anni lo scrittore dei copioni dei suoi film. Una coppia capace di fondere il dialogo con le immagini, con un’alternanza magnetica di forza e poesia. Dal cambio di decisione sono scaturiti Io, Daniel Blake, palma d’oro a Cannes nel 2016, e Sorry, we missed you del 2019.