L’Olanda modifica il metodo di misura dell’inflazione in modo che rifletta meglio il prezzo dell’energia

Reuters riporta la notizia che l’istituto di statistica olandese ha deciso di modificare il modo in cui misura il prezzo dell’energia per i consumatori.

L’istituto finora ha usato per questa misura il costo dei nuovi contratti stipulati dai clienti con i fornitori, e naturalmente il costo di questi è stato influenzato dall’enorme aumento dei prezzi dovuto alla guerra in Ucraina e al conseguente boicottaggio di gas e petrolio Russi. Ma molti contratti in corso sono stati stipulati prima dei rincari, e questo ha causato un errore nei calcoli dell’istituto. Anche altri istituti europei potrebbero aver commesso un errore analogo.

Based on its current estimates inflation peaked at 14.5% in September last year, which would have been between 7.6 and 8.1% based on the new method, CBS said.