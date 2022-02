Muccard 2022

Cara mandria,

come ogni anno, esattamente come la migrazione degli woff, la dichiarazione dei redditi e Sanremo, giunge il momento in cui il pueblo unido di hookii decide la grafica che andrà a campeggiare sulla tessera associativa per l’anno in corso. Rispetto al passato il contest prende una piega leggermente diversa. Poichè un certo grado di brand awareness è stato raggiunto, il costante richiamo al sacro bovino animale totemico di questo sito è diventato pleonastico. Indi per cui da quest’anno il contest della grafica della tessera avrà un tema, naturalmente congruo all’essere dell’associazione.

E dunque quale sarà questo tema? È presto detto, il tema da mettere in grafica non è uno stato d’animo, ma è una signora molto prossima alla signorina Fantasia, ed un’altra signora molto molto grossa che accoglie gli stanchi, i poveri, le masse infreddolite. Talvolta si accompagna a perline colorate, talvolta è il bentornato che dai alla lunga estate caldissima . È quello che possiamo urlare ai nostri nemici, che possono toglierci la vita, ma quella cosa lì non ce la toglieranno mai, anche se, effettivamente, possiamo decidere di rinunciare a quella della nostra ora. È quella che davanti alla scuola ti fa pensare “viva”, tanto dietro una donna c’è sempre una mamma. È quella che a me non devi raccontare cos’è, e ognuno invecchi come gli pare. E poi ovviamente è quel giorno lì, quella giornata senza morti, col profumo di limoni giù nelle strade, e d’altra parte è il senso della sorte del partigiano, di quello seppellito all’ombra di un bel fior. A volte è amara, come quando ti chiedi quella voglia che c’era allora chissà dov’è, a volte è il nome di un sogno che costa poco, o quello sognato da una casa in riva al mare, ma più spesso è condizione dello spirito che sei contento quando ti balla dentro.

E insomma care mucche e cari mucchi, avrete capito che il tema per la muccacard 2022 è la libertà

Come partecipare?

– Inviate una vostra proposta entro il 18 febbraio a muccard@hookii.org

– La proposta dovrà avere proporzioni adatte ad essere riprodotte su una tessera standard 85 x 54 mm. Il formato ideale è 1080 x 710 pixel.

– Dovrà ospitare il logo dell’associazione e l’anno 2022. Il logo non va modificato o colorato, se avete dubbi su quello che è lecito fare chiedete pure. Per l’anno invece liberi tutti. Senza entrare in tecnicismi evitate di fare il logo troppo piccolo o troppo spalmato sul bordo.

– Se la proposta non è frutto del vostro ingegno ma è qualche cosa di suggestivo partorito da mano non vostra assicuratevi che nessuno possa o voglia accampare diritti su quella immagine. Nel dubbio evitate, per l’autore è per lo meno un po’ antipatico, ma potrebbe anche sovrareagire. Ci sono film horror culminati in un massacro che iniziano proprio così, col clic del tasto destro e salva immagine col nome.

– Evitate per cortesia di inquinare il bar con proposte alternative a quelle in gara, se avete una buona idea lanciatevi, non siate timidi. Se invece vi piace l’approvazione delle masse ma siete insofferenti alle competizioni c’è sempre Instagram, dove peraltro mi assicurano esserci un sacco di gnocca. Me lo hanno detto, eh, relata refero.

– La proposta può esplicitare il tema con qualsiasi arte visiva statica, quindi no filmati, si fotografie; no assoli di sax, sì acrilici su tela; no Premiere, sì Paint. Se pensate ci sia un’opera del teatro kabuki particolarmente significativa dovrete in qualche modo estrarne uno o più fotogrammi e comporli in un unico elaborato.

– Il giorno 19 febbraio si aprono le votazioni, che si chiuderanno domenica 20 alle 23.59. Il giorno 21 febbraio si conoscerà l’opera vincitrice e l’autore.

– Poi c’è – ed è un’altra grossa novità – il premio speciale, che spetta al primo che scova tutte le citazioni di cui è affastellato questo post. Sì, anche hookii ha la sua Coppa Volpi.

È tutto, mi pare.

Siate liberi di esprimervi, col mezzo che preferite.

Sappiate che difficilmente siete il miglior giudice della vostra opera, cose di cui non siete soddisfatti potrebbero raccogliere molti consensi. Non sareste i primi, Leonardo Da Vinci ha ritratto la Gioconda a labbra serrate perchè era convinto di non sapere disegnare i denti, e invece era bravissimo.

Partecipate numerosi, ricordatevi sempre che libertà è partecipazione!