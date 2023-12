Natale nel mondo, di tavola in tavola

Tavole imbandite, piatti tipici natalizi, tradizioni culinarie diverse: un viaggio nel gusto a tema natalizio ci porta alla scoperta delle ricette tradizionali con cui si festeggia in tutta Europa e nel mondo.

In Spagna troviamo la Escudella i carn d’olla (una zuppa che si ricava dallo stufato di carn d’olla e verdure, accompagnata dalla sopa de galets, un tipo di pasta a forma di conchiglia), in Francia il tipico Bûche de Noël (un rotolo ricoperto di cioccolata che vuole simulare la corteccia di un albero ripieno con crema al burro o marmellata), nel Regno Unito abbiamo il Christmas Pudding (un dolce preparato durante il periodo dell’Avvento e servito il 25 dicembre), in Olanda si mangiano gli Speculaas (biscottini molto croccanti e speziati, al sapore di cannella, cardamomo e chiodi di garofano), in Germania si cucina la Christstollen (una soffice pasta lievitata arricchita con frutta secca, canditi e uva passa) e in Austria è il momento della Gebackener Karpfen, la carpa fritta, molto popolare anche in Repubblica Ceca.

Compound Interest pubblica il classico Chemistry Advent Calendar: il tema di quest’anno è “A Festive Food Journey Around the World”, con ogni grafica del calendario incentrata su una specialità stagionale di un particolare paese e su un’interessante aspetto della chimica che c’è dietro. Dal pesce fermentato, passando per i bruchi croccanti, fino ai budini si arriverà al Natale.

19 ricette natalizie ci vengono presentate in un articolo pubblicato su Taste of Home, alla scoperta delle tradizioni culinarie in Europa e nel mondo, nel quale Lindsay D. Mattison esplora tra le altre le tradizioni greche, della Nuova Zelanda, del Messico, del Costa Rica.

Dal fast food a un banchetto di sette portate, ecco come si presenta la cena di Natale in tutto il mondo. Presents aren’t the only thing you’ll find Mexican families unwrapping on Christmas Day. Savory meat or vegetable-based tamales are the main event at dinnertime. In fact, it’s common for families to host a tamalada, or tamale-making party, in the days leading up to the event. Learn how to make tamales with our step-by-step guide.

Louise Bastock un paio di anni fa su Lonely Planet aveva già scritto un articolo che illustrava i piatti più tradizionali della cucina delle feste in giro per il mondo, tra ricette libanesi, etiopi, brasiliane e molto altro.

Though Christmas may be celebrated differently around the globe, there’s one festive tradition that is shared the world over – dinner. Be it roast turkey with all the trimmings, spicy meat stew, grilled seafood or even Kentucky Fried Chicken, ‘tis the season for feasting. Here are nine traditional Christmas meals to truly whet your appetite.

Non poteva mancare il National Geographic sulle cui pagine Jessica-Vincent ci porta a scoprire il Natale in tanti paesi diversi, dalla Finlandia alle Filippine, dal Venezuela al Sud Africa.

From mainland Europe to South Asia, the festive season looks and smells very different from Britain’s Christmas dinner. In Denmark and Finland, pickled herring and smoked pork ribs steal the show on Christmas Eve, while in India and Ethiopia, it’s spicy stews served with boozy rice cakes or fermented flatbreads to break the Advent fast. Here are some of the highlights of the world’s festive feasts.

Le tradizioni inglesi e il classico sontuoso menù natalizio li troviamo sulle pagine della BBC che nella rubrica GoodFood prova anche a suggerire qualche nuova idea per il pranzo e per la cena di Natale.

Saveur introduce le delizie natalizie della cucina bavarese con un menù ricco come da tradizione: German Beer, Potato Pancakes, Applesauce, Braised Pork Roast with Root Vegetables , Bavarian Bread Dumplings, Braised Red Cabbage with Bacon, Baked Walnut-Stuffed Apples with White Wine, Chocolate-Dipped Hazelnut Cookies, Glogg (Spiced Wine).

Infine la CNN ci spiega come il pollo fritto sia diventato il piatto tradizionale del Natale giapponese.

Christmas was, and still is, a secular holiday in Japan – a country where less than 1% of the population identifies as Christian – and in the 1970s many people didn’t have established family Christmas traditions. That’s where KFC came in. The company launched its “Kentucky for Christmas” marketing campaign in 1974 and the first iteration of the party buckets soon followed.

Oltre ad essere una festa (in realtà un triste giorno lavorativo) laica, in Giappone il Natale è il giorno più romantico dell’anno, una ricorrenza dedicata agli innamorati. Ce lo spiega Asia Nikkei: