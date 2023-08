Simonetta Lucchi su HuffPo Italia si interroga sulla possibilità di riaprire i manicomi:

Si ritorna al tema: i senza dimora aumentano. Tanti soffrono di disagio psichico e problemi di abuso di sostanze. Non si vogliono curare. Tempo fa in pieno giorno in un parco pubblico capitò anche a me di essere aggredita: poco prima a una collega. “Sono sempre qui”, mi dice una signora elegante sulla sessantina che per fortuna arriva nel momento opportuno. “Ma non hanno una casa, una famiglia?”, chiedo.

Sì, ma preferiscono stare così.

La signora, che poi scopro essere un avvocato che abita nei dintorni, conosce bene la situazione. Tanto, mi dice, non si può fare nulla. Non si può fare nulla per loro, per le madri che devono convivere con figli alcool- dipendenti e violenti, con persone aggressive e narcisiste. Per le persone che camminano semplicemente per strada.