Sanremo 2024, Prima serata LIVE

Inizia la settimana di Sanremo, il rito televisivo amato, odiato, atteso, ignorato (da pochi), ma alla fine inevitabile, che ferma il Paese e lo fa sedere in poltrona dalle 20,3 fino a notte inoltrata per sentire chiacchiere, commentare vestiti, contestare affermazioni e battute di ospiti e presentatori e, magari, ascoltare le canzoni in concorso. Per questa prima serata ci affidiamo a Sorrisi e Canzoni, che segue la manifestazione da sempre.

Le canzoni sono ben 30 e c’è di tutto e di più. Dagli ultrafamosi Negramaro o Fiorella Mannoia, ai Bnrk44 e La Sad, passando da Ghali, Emma e Il Volo fino ai redivivi Ricchi e Poveri (o quel che ne rimane).

Si inizia intorno alle 20,35 e si finisce… non si sa.

In attesa del LIVE di stasera ecco un articolo di Rockol che riprende quanto i 30 big in gara al XX Festival di Sanremo hanno raccontato dei loro brani su RaiPlay.

Nella prima serata in onda questa sera il co-conduttore sarà Marco Mengoni. Ospiti saranno Tedua in collegamento dalla Costa Smeralda e Lazza in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo.

Nei giorni successivi altri co-conduttori si susseguiranno accanto ad Amadeus:

Un’attrice, due cantanti, l’amico showman e la showgirl «più amata dagli italiani». È questa la squadra scelta da Amadeus per condurre Sanremo 2024. Marco Mengoni sarà al fianco del conduttore nella prima sera, Giorgia sarà sul palco mercoledì 7 febbraio, Teresa Mannino nella serata di giovedì 8, mentre venerdì 9 toccherà a Lorella Cuccarini. Infine sabato 10 sarà proprio Fiorello il co-conduttore della serata finale.

Non scordatevi il FantaSanremoo. Buona visione!