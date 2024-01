Mucche, mucchi e giovenche e vitelli accorrete!

A grande richiesta, ecco a voi l’edizione 2024 del FantaSanremo, e anche quest’anno ci siamo dotati della magnifica

Lega FantaSanremOO

Qualche breve recap di come partecipare:

Iscriversi al FantaSanremo 2024 Creare la propria squadra e iscriverla alla Lega FantaSanremOO entro il 2/2/2024 (salvo proroghe da parte degli organizzatori) Divertirsi

Per creare la squadra si avranno in dotazione 100 baudi, da spendere per “ingaggiare” cinque artisti che otterranno punti in base alla loro performance di gara ma anche in base a bonus e malus indicati nel regolamento. Fate attenzione che i bonus e i malus (salvo dove diversamente specificato) valgono solo per le azioni fatte all’interno dell’Ariston – non c’è nessun punteggio per Emma se si fa inseguire dalla Polizia, per intenderci.

In premio, ovviamente, c’è la Gloria. No, non quella di Tozzi.