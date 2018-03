A che punto siamo con l’autonomia

A cura di @Lara.

Il 22 ottobre si votò in Lombardia e Veneto per avere maggiore autonomia. I due quesiti referendari nelle regioni erano leggermente differenti: sembrava infatti che il Veneto fosse più incline a chiedere uno statuto speciale.

Nel frattempo l’Emilia Romagna aveva già avviato un percorso in tal senso con il Documento di indirizzi della giunta regionale il 28 agosto, dove venivano posti gli indirizzi di gestione autonoma di alcune aree strategiche. Qui il percorso fatto in E-R e qui le materie di competenza.

Per coprire le spese, ci sarà la compartecipazione al gettito dei tributi, come già indicato nel Documento di indirizzi del 28 agosto, senza aumentare quindi la spesa pubblica complessiva.

Il 28 febbraio è stato siglato l’accordo preliminare con il governo, da parte di tutte e tre le regioni: Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A questo punto manca soltanto il passaggio parlamentare.

Per il percorso fatto in un’ottica un po’ più larga, qui tutte le tappe. Per il Veneto, qui la rassegna stampa raccolta sul sito della Regione. Sembra che anche Liguria, Campania, Puglia e Piemonte stiano pensando a sedersi sul tavolo delle trattative.

Immagine da Wikimedia.