Bonino: bloccare la spesa per 5 anni, così il debito scenderà sotto il 110%

Su suggerimento di @NedCuttle21(Ulm)

Su Il Sole 24 Ore, l’intervista a cura di Giorgio Santilli a Emma Bonino:

Parla «al cervello e non alla pancia» in una campagna elettorale di promesse che sono «un’offesa all’intelligenza degli italiani». Per Emma Bonino la posta in palio del voto è «la nostra credibilità per restare nel gruppo di testa della Ue». Bonino non ha paura di dire cose scomode: «Sotto il naso ci sta passando un patto franco-tedesco che armonizza diritti sociali e fiscali, creando le stesse condizioni per investire in Francia o in Germania». Sulla cura anti-debito: bisogna bloccare la spesa pubblica primaria nominale per 5 anni. Sul fisco: necessario tagliare le tasse sul lavoro, ma con coperture da Iva e, in misura minore, casa. Immigrazione: si deve coltivare «il giardino d’infanzia che abbiamo 300 chilometri sotto di noi mentre l’Europa è segnata dal declino demografico». Sulle prime misure da adottare: «Portare a compimento le leggi rimaste a metà, Ius culturae, legalizzazione della cannabis a fini terapeutici e la legge popolare “Ero straniero”».