È uscito sul Journal of the American Medical Association il report dei medici del University of Pennsylvania’s Perelman School of Medicine su 21 dei 24 membri del corpo diplomatico statunitense dell’ambasciata di Cuba colpiti da sintomi neorologici vari di natura da definirsi.

Ne parla anche questo articolo su ABC news, spiegando che non sono state ancora proposte cause ufficiali per questi sintomi.

