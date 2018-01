Dolores O’Riordan nel 2009 svelava: “Abbiamo una vita sola, bisogna essere felici, trovare la pace, curare il cuore”

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Su Repubblica, Valeria Rusconi ripropone un’intervista a Dolores O’Riordan risalente al 2009:

Entriamo, ma la suite è vuota. «Dolcezza? Dove sei? Siamo pronti…», sussurra Don Burton, il marito-manager di Dolores O’Riordan, ex cantante dei Cranberries. Dolores sbuca dalla stanza da letto: è piccolissima, con i capelli decolorati di biondo, una tuta coperta di scritte dorate piuttosto pacchiana e non ha le scarpe. «Prima di uscire di qui dovrò obbligarti a metterle», le dice amichevolmente Don. Poi ci fa accomodare nel salottino e se ne va. «La maggior parte degli artisti non ama fare promozione, perché devi parlare molto», comincia Dolores, prima di qualsiasi domanda.