Germania, un tredicenne ritrova il tesoro di monete dei vichinghi

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

Su Repubblica, un articolo racconta la storia di un ritrovamento archeologico avvenuto nell’isola tedesca di Ruegen, nel Mar Baltico:

All’inizio, Luca Malaschnittschenko pensava di aver trovato l’ennesimo pezzo di alluminio senza valore. Ma quando il tredicenne con la passione dell’archeologia ha pulito via la terra da quel minuscolo oggetto insieme al suo mentore, Ralf Schoen, i due sono rimasti a bocca aperta. Quando hanno capito di aver trovato qualcosa di importante, in quel campo agricolo in mezzo al nulla che stavano scandagliando con il metal detector, lo hanno consegnato all’istituto archeologico del Meclemburgo-Pomerania. E dagli specialisti è arrivata la conferma: avevano tra le mani una moneta vecchia di mille anni.