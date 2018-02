I partiti neofascisti possono davvero essere sciolti?

A cura di @NedCuttle21(Ulm).

«Dobbiamo dirlo con forza, i gruppi che si rifanno a un’ideologia fascista vanno sciolti», ha dichiarato Laura Boldrini il 17 febbraio scorso a Milano, durante una manifestazione. Flavia Guidi, per Rivista Studio, ha interpellato alcuni esperti al riguardo:

[…] Proprio in questo contesto la dichiarazione di Laura Boldrini non è caduta nel vuoto. Marco Minniti ha detto che la decisione potrebbe rivelarsi un boomerang. Silvio Berlusconi ha dichiarato che «il fascismo è morto e sepolto», e che il pericolo sta altrove (nell’antifascismo dei centri sociali). Lo scorso weekend il tema è stato poi al centro della manifestazione “Mai più fascismi e razzismi” a cui hanno partecipato anche molti esponenti di punta del Partito democratico. Ma, in base all’ordinamento italiano, partiti come CasaPound e Forza Nuova possono veramente essere sciolti? C’è anche una dimensione politica, che rimanda alla complicatissima questione sulla libertà d’espressione e al rischio di creare dei martiri: insomma, ammesso e concesso che si possa, è una buona idea?